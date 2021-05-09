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Gündem
Yusuf KANTARLI / DHA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

4.5 yıllık sevgilisi nişanlıymış

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4.5 yıllık sevgilisi nişanlıymış

Zehra A. 4.5 yıldır birlikte yaşadığı Levent C. trafik kazası geçirince soluğu hastanede aldı. Hastanede hayatının şokunu yaşayan Zehra A., Levent C.’nin nişanlı olduğunu öğrendi.

Adana Yüreğir’de 5 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında Levent C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, Levent C. ile yanındaki Gamze K. yaralandı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Levent C. ile Gamze K. hastaneye götürüldü. Yaralılardan Gamze K.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kaza yerinde Levent C., sağlık ekiplerine ağır yaralı olan Gamze K.’yi eşi olarak tanıttı.

FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ

Hastanede yoğun bakıma alınan Gamze K.’nin Levent C. ile evli olmadığı ortaya çıktı. Polislerin kazayla ilgili soruşturması sırasında Levent C.’nin daha önceden de bir kazaya karıştığı, o kaza sırasında ise yanında Zehra A. (38) isimli bir kadının olduğu belirlendi. Ekipler, Zehra A.’yı arayarak Levent C. ile bir bağlantısı olup olmadığını sordu. Zehra A.’nın polislere Levent C. ile 4.5 yıldır beraber yaşadıklarını söylemesi üzerine ekipler, trafik kazası geçirdiğini ve hastanede olduğu bilgisini paylaştı. Hastaneye giden Zehra A. haberlere yansıyan kazada yaralanan Gamze K.’nin, birlikte yaşadığı Levent C.’nin yakını olduğunu düşündü. Kapıda bekleyen Gamze K.’nin yakınlarıyla konuşunca gerçek ortaya çıktı. Aile Zehra A.’ya, Gamze K. ve Levent C.’nin 1 ay önce nişanlandığını söyleyip fotoğrafları gösterdi.

‘KADIN DA KANDIRILMIŞ’

Zehra A., “Hastanede Levent’e acısam mı üzülsem mi bilemedim. Kadın da benim gibi kandırılmıştır. İnşallah benim gibi hayatını mahvetmez” diye konuştu.

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