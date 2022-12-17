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4.5 milyon TL'lik dolandırıcılık: Evinden altınları alıp kaçtılar

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#Dolandırıcılık#Altın#Polis
4.5 milyon TLlik dolandırıcılık: Evinden altınları alıp kaçtılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 11:19

Bakırköy'de kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak, evine gittikleri H.K.'nın 4.5 milyon lira değerinde altınını aldıkları belirlenen şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerle birlikte dolandırıcılık yöntemiyle çalınan altınların bir bölümü ele geçilerek mağdura geri verildi.

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Bakırköy'de 14 Aralık'ta polise başvuran H.K., kendisini telefonla arayan kişilerin polis olduklarını belirterek,  banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediklerini belirtti.  H.K. "Evimin adresini aldılar. Evde bulunan bütün altınları bir poşete koyarak kendilerine teslim etmemi istediler. Operasyon bitince bana geri vereceklerdi" dedi. Şüphelilerin dediğini yaptığını anlatan H.K. "Kapıya geldiler. Onlara 4,5 milyon değerinde ziynet eşyası teslim ettim. Ancak sonra beni bir daha aramadılar." şeklinde konuştu. Kuyumcu olduğu öğrenilen H.K. altınlarını çalan kişilerden şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA 

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Mağdur H.K.'nın evinin önündeki güvenlik kameraları incelendiğinde olayı gerçekleştiren iki şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin telefonla konuşarak evin önüne kadar geldikleri bir süre bekledikten sonra binaya girip, kısa süre sonra ellerindeki poşetle dışarı çıkıp, uzaklaştıkları görüldü.

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4.5 milyon TLlik dolandırıcılık: Evinden altınları alıp kaçtılar

1,5 MİLYON LİRALIK ALTINLA YAKALANDILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri mağdur H.K.'dan altın ziynet eşyalarını almaya gelen Ramazan B.(32), Ferhat G.(36) ile İsmail D.(36), Tunahan Ş.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte dolandırıcılık yöntemiyle çalınan 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerden Ramazan B.'nin daha önce 13 , Ferhat G.'nin 7, İsmail D.'nin 9, Tunahan Ş.'nin ise 5 suç kaydı olduğu tespit edildi .Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan B., Ferhat G. İsmail D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunahan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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#Dolandırıcılık#Altın#Polis

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