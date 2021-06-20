4.2’lik deprem İstanbul'u korkuttu

İlk yapılan açıklamalara göre depremin merkez üssü Kartal, büyüklüğü ise 3.9’du. Ancak Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 ve merkez üssünü Sultanbeyli olarak açıkladı. Bölgede yaşayanlar sarsıntıdan önce patlama sesi duyduklarını söyledi. Bir mahalleli, “Sallanmadık ama alttan iki kez vurdu” dedi.

BÖLGEDE FAY YOK

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ziyadin Çakır, “Bu bölgede bilinen bir fay hattı yok. Bu depremin Marmara fay hattıyla bir bağlantısı görünmüyor. Yer kabuğunda bir kırılma olmuş olabilir veya bölgede derin bir kuyuda patlama meydana geldi. Bu sarsıntının İstanbul depremini tetikleyeceğini düşünmüyorum” dedi. Deprem Bilimci Oğuz Gündoğdu ise şunları söyledi. “Her şeyden önce bu Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olan bir deprem değil. Biz esas kırılmanın Silivri, Kumburgaz civarında olmasını bekliyoruz. Orayla da hiçbir alakası yok. Çok fazla önemli bir deprem sayılamaz bu. Sığ bir deprem. Ama 99 depreminde tetiklenen enerjinin bir kısmının açığa çıkması denebilir.

BÜYÜK DEPREMİ TETİKLER Mİ?

Kartal’da kısmi faylar var. O faylardaki enerjinin açığa çıkmasından ibaret bir deprem bu. Bunun devamı gelmez. Ama bu depremdir. Biz olmaz deriz paldır küldür olur. Ancak tetikleyecek bir deprem değil.”

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