3’üncü kişi şüphesi

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Kadıköy’de kaldığı pansiyonun balkonundan 6 Haziran 2021 gecesi düşerek hayatını kaybetti. O sırada yanında olan erkek arkadaşı Timuçin Bayhan’a intihara yönlendirme suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada, tanık olarak dinlenen kat görevlisi Türkan B., Şebnem Köker’in elinde alkol şişeleri olan biriyle odaya çıktığını söyledi.

‘ALKOLÜ ŞIRINGA İLE VERMEDİM’

Tutuksuz yargılanan Timuçin Bayhan ise “Şebnem’in otopsisinde 2.40 promil alkol tespit edildi. Bu, olay sırasında daha yüksek olduğu anlamına gelir. Ben bu alkolü Şebnem’e şırınga ile zerk etmedim” dedi. Mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişiye gönderilerek Şebnem Köker’in üçüncü kişi tarafından itme, atılma bulgusu olup olmadığının araştırılmasına karar verdi.



