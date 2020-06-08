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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

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3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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AKSARAY'da gezmeye geldiği anneannesinin 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp yaralanan Afganistan uyruklu Samıullah Jomaali (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 841 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Babası Memetullah ile anneannesi Raziye Özbek'e ziyarete gelen Samıullah Jomaali, evin mutfağında oynarken kapısı açık olan balkona çıktı. Burada bulunan sobanın üzerine çıkan Jomaali, dengesini kaybedip 3'üncü kattan düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada çocukların düştüğünü öğrenip, aşağı inen ailesi ise sinir krizi geçirdi. Yaralı Jomaali, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Jomaali, gece yarısında doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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