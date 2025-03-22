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3’üncü günde İmamoğlu’na 100 sayfa soru

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#Yolsuzluk Soruşturması#İBB#Ekrem İmamoğlu
3’üncü günde İmamoğlu’na 100 sayfa soru
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “Terör” ve Yolsuzluk” soruşturmasında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 90 kişinin ifadesinin alınmasına devam edildi.

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‘Yolsuzluk’ ve ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturmalarından çarşamba günü saat 06.30’da gözaltına alınan İmamoğlu’nun ifadesi gözaltındaki 3. gününde dün 15.00 sıralarında başladı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesi akşam saatlerinde biten İmamoğlu’na 100 sayfayı aşan soru yöneltildiği öğrenildi. İmamoğlu, ayrıca terör soruşturmasında da ifade verecek. İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ ve ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 106 kişinin yakalanması için emniyete talimat vermişti.

GÖZALTI SAYISI 90 OLDU

Cuma itibarıyla 87 olan gözaltı sayısı, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce ve Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla 90’a yükseldi.

 

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#Yolsuzluk Soruşturması#İBB#Ekrem İmamoğlu

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