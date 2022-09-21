Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

3'üncü dalga 'Sil Süpür' operasyonunda 3 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Karaman#Polis#Emniyet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 11:43

KARAMAN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Sil Süpür' adı verilen operasyonun 3'üncü dalgasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i ev hapsine çarptırıldı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı. İlk 2 operasyonda, 7 kişi tutuklanmıştı.

Haberin Devamı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timi, kentte uyuşturucu madde ticari yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 15 Eylül sabahı 'Sil Süpür' adlı operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı. Ekipler, aynı gün operasyonun 2'nci dalgasını gerçekleştirip, 4 kişiyi daha yakaladı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ü.B., N.Y., D.K., D.G., H.Y., K.Ş. ve Ş.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. C.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis, dün ise 'Sil Süpür' operasyonunun 3'üncüsünü düzenledi. Bu operasyonda da Y.G., M.K., H.K., B.K. ve R.O. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.G., M.K. ve H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. R.O. hakkında ev hapsi cezası verilirken, B.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Polis#Emniyet

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles
Satışlara ‘sosyal konut’ freni

Satışlara ‘sosyal konut’ freni

#Sosyal Konut

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles
Satışlara ‘sosyal konut’ freni

Satışlara ‘sosyal konut’ freni

#Sosyal Konut