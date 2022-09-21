3'üncü dalga 'Sil Süpür' operasyonunda 3 tutuklama

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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timi, kentte uyuşturucu madde ticari yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 15 Eylül sabahı 'Sil Süpür' adlı operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı. Ekipler, aynı gün operasyonun 2'nci dalgasını gerçekleştirip, 4 kişiyi daha yakaladı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ü.B., N.Y., D.K., D.G., H.Y., K.Ş. ve Ş.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. C.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis, dün ise 'Sil Süpür' operasyonunun 3'üncüsünü düzenledi. Bu operasyonda da Y.G., M.K., H.K., B.K. ve R.O. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.G., M.K. ve H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. R.O. hakkında ev hapsi cezası verilirken, B.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.