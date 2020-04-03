3D arkeoloji turu

Bu kapsamda ‘Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos’ sergisinin 360 derece sanal turunu erişime açtı. Yapı Kredi Yayınları, ‘Kitap Hayattır’ sloganıyla sosyal medya hesaplarında kitaplarından sayfaları ve yazarlarının kitap önerilerini okurlarıyla buluştururken, Yapı Kredi Kültür Sanat ise geçmiş tarihli etkinliklerinin bir kısmının video kayıtlarını paylaşıma açtı.

3 BİN ESER

Rezan Has Müzesi de, arkeolojik eser koleksiyonundan bir seçkiyi evde kalan ziyaretçileriyle buluşturmaya başladı. Müzeden yapılan açıklamaya göre, 20 bin kareden fazla çekim yapılarak oluşturulan dijital arşivde 3 bini aşkın eser yer alıyor.



Neolitik dönemden Selçuklu dönemine uzanan bir kronoloji izlemesine dikkat edilerek hazırlanan arşivde kase, testi gibi gündelik kullanım eşyalarından inanca ya da estetik beğenilere vurgu yapan figürler, ziyaretçiler tarafından tüm ayrıntılarıyla incelenebilecek.



Projede yer alan MÖ 3500-2000 yıllarına tarihlendirilen, pişmiş topraktan yapılmış ünik bir araba modeli ile Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen ve MÖ 1. yüzyıl- MS 4. yüzyıl arasına tarihlenen mermerden yapılmış Hekate Heykeli, koleksiyonun ilgi çekici eserleri arasında öne çıkıyor.