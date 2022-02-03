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39 yabankeçisi kurtuldu

#Yabankeçisi#Av#Mahkeme
39 yabankeçisi kurtuldu

Mersin Barosu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 7’nci Bölge Müdürlüğü aracılığıyla yörede 39 yabankeçisinin avlanmasına yönelik yapılan ihalelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Mersin Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

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‘Hayvanın zevke ve cinayete konu edilmesinin hukuka aykırı olduğu, cinayetin spor olarak kabulünün mümkün olmadığı, hayvanların yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle’ 28 Mayıs 2021 tarihinde açılan dava reddedildi. Baro ret kararının ardından temyize gitti. Danıştay 13’üncü Dairesi, ihaleyi iptal etti.

‘HUKUKA UYGUN DEĞİL’

Danıştay 13. Daire iptal kararında şu ifadelere yer verdi: “Yaban hayvanlarının sayılarına, avlanacakları sahalara ve avlanmanın sonuçlarına ilişkin somut ihaleler açısından davalı idare tarafından bilimsel, somut ve kapsamlı araştırma ve tespitler yapılmadan gerçekleştirilen dava konusu ihalelerde hukuka uygunluk, ihalenin iptali istemiyle açılan davanın esas yönünden reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 09/07/2021 tarih ve E:2021/760, K:2021/728 sayılı kararının davanın esastan reddine ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca bozulmasına, dava konusu işlemlerin iptaline, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 28/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

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