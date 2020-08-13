"39/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 39/1-B Aşırı Yüklü Römork Takma cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)"

B, C ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olan sürücüler, 39/1-b trafik cezasını dikkate almalıdır. 750 kilogramın üzerinde römork takarak yük taşımak tehlikeli olduğundan, 39/1-b trafik cezası oldukça yüksektir.

39/1-b Trafik Cezası Ne Kadar?

B, C ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olan sürücüler, 750 kilogram üzerinde römork takarlarsa 343 TL ceza alacakları gibi 1-2 ay hafif hapis cezası almaktadır. Eğer aracı kullanan kişi aracın sahibi değilse, aracın sahibine de aynı ceza yazılmaktadır.

39/1-b Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

39/1-b trafik cezası alan bir sürücünün sürücü belgesine 10 ceza puanı eklenmektedir. Ceza puanı 100'ü aşan bir sürücü trafiğe 2 ay boyunca çıkamamakta olup eğitim görmektedir. Sürücüler, sürekli olarak ceza puanlarını takip etmeli ve bir yıl içerisinde 100 ceza puanını aşmama konusunda dikkatli olmalıdır. Ceza puanını sorgulamak için e-devlet kullanılmaktadır.