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Haber Giriş: 13.08.2020 - 01:58,Son Güncelleme:

"39/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 39/1-B Aşırı Yüklü Römork Takma cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)"

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"39/1-B Trafik Cezası nedir? Madde 39/1-B Aşırı Yüklü Römork Takma cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)"
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39/1-b trafik cezası B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına 750 kilogramın üstünde römork takarak kullanması sonucunda uygulanmaktadır. Peki, 39/1-b trafik cezası ne kadar? 39/1-b cezası ceza puanı kaçtır? İşte, bilinmesi gereken tüm detaylar.

B, C ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olan sürücüler, 39/1-b trafik cezasını dikkate almalıdır. 750 kilogramın üzerinde römork takarak yük taşımak tehlikeli olduğundan, 39/1-b trafik cezası oldukça yüksektir.

 39/1-b Trafik Cezası Ne Kadar?

 B, C ve E sınıfı sürücü belgesine sahip olan sürücüler, 750 kilogram üzerinde römork takarlarsa 343 TL ceza alacakları gibi 1-2 ay hafif hapis cezası almaktadır. Eğer aracı kullanan kişi aracın sahibi değilse, aracın sahibine de aynı ceza yazılmaktadır.

 39/1-b Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 39/1-b trafik cezası alan bir sürücünün sürücü belgesine 10 ceza puanı eklenmektedir. Ceza puanı 100'ü aşan bir sürücü trafiğe 2 ay boyunca çıkamamakta olup eğitim görmektedir. Sürücüler, sürekli olarak ceza puanlarını takip etmeli ve bir yıl içerisinde 100 ceza puanını aşmama konusunda dikkatli olmalıdır. Ceza puanını sorgulamak için e-devlet kullanılmaktadır.

 

 

 

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