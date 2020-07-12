MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri38 yıl sonra garajdan vinçle çıkarıldılar!
GeriGündem 38 yıl sonra garajdan vinçle çıkarıldılar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet DAĞLI/DHA 
Haber Giriş: 12.07.2020 - 09:16,Son Güncelleme:

38 yıl sonra garajdan vinçle çıkarıldılar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2 traktör 38 yıldır bulundukları garajdan vinçle çıkarıldı. Traktörler, kontrol ve bakımları yapılarak, satışa sunuldu.

Sandıklı ilçesinde yaşayan, ismi öğrenilemeyen biri, 1982 yılında Afyonkarahisar merkezdeki bayisinden, aynı marka 2 traktör satın aldı. Traktörleri Sandıklı'ya getiren kişi, garaja yerleştirdi. Garajdan hiç çıkarılmayan traktörler, etrafına binalar yapılınca 38 yıl boyunca burada kaldı. Garajın yanındaki binanın yıkılarak, inşaata başlanması üzerine traktörlerin sahibi, 2 aracını da ilçede traktör bayisi ve servisine sattı. Garajın çatısının çıkarılmasının ardından yanındaki inşaata vinç yerleştirildi. Vinçle bulunduğu yerden çıkarılan traktörler, tamirhaneye getirildi. Burada bakım ve kontrolleri yapılan traktörler ardından satışa sunuldu.

Traktörleri satın alan firma servisi çalışanı İsmail Bolat (32), "Sandıklı'da yaklaşık 35 yıldır bu traktörlerin yetkili servisiyiz. Tamiratlarını yapıyoruz. Bu traktörlerin satılacağını duyduk. Satın aldığımız müşterimiz, Afyonkarahisar'daki bayiden, 1982 yılında bu traktörleri satın almış. Binerek gelmiş, garajına koymuş. Belirli aralıklarla traktörler çalıştırılmış, kontrollerini yaptık. Motorunda, hidroliğinde, şanzımanında bir sıkıntı yok. Sıvı bakımlarını yaptık. Yağını, antifrizini kontrol ettik. Şu anda traktörlerimiz hazır, hiçbir sıkıntısı, sorunu yok. İsteyen arkadaşlara da satışını yaparız" dedi.

38 yıl sonra garajdan vinçle çıkarıldılar

38 yıl sonra garajdan vinçle çıkarıldılar


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle