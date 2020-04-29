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DHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti

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38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gören Savaş Bulut (38) hayatını kaybetti.

Beyin tabanında bulunan hipofiz tümörü ve kronik böbrek hastası olan Savaş Bulut, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yaklaşık 1 ay önce Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada durumu ağırlaşınca da geçen hafta Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bulut, tedaviye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

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