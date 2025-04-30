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38 ton sahte içki ele geçirildi! 3 kişi tutuklandı

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#Etil Alkol#Sahte İçki Üretimi#Sahte İçki İmalatı
38 ton sahte içki ele geçirildi 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 09:43

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda, kurdukları merkezde kaçak alkol imalatı yapan 3 şüpheli yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 38 ton 820 kilogram etil alkol ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kaçak alkol imalatı yapan şüpheliler belirlendi. Şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken adresler ile iş yerlerinde yapılan aramada 38 ton 820 kilogram etil alkol, 8 bin 700 adet farklı ebatlarda boş bidon, 88 bin adet kapak, 65 bin adet etiket, 3 tonluk ısıtmalı arıtma tankı, alkol doldurma mekanizması ve folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

38 ton sahte içki ele geçirildi 3 kişi tutuklandı

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Etil Alkol#Sahte İçki Üretimi#Sahte İçki İmalatı

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