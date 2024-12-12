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38 suç kaydı vardı... Katil babaya indirimli ceza

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#Buse Erkin#Yunus Yılmaz#Kayseri
38 suç kaydı vardı... Katil babaya indirimli ceza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 07:00

Kızı Buse Erkin’i bıçaklayarak öldüren Yunus Yılmaz’a ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezası verildi.

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KAYSERİ’de Yunus Yılmaz (48), 3 Mayıs’ta 14.00 sıralarında evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin’in (23) Melikgazi’deki evine gitti. Baba ve kızı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz da kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, babası Yunus Yılmaz ise Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz tedavisinin ardından tutuklanırken, kızı Buse Erkin olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Yunus Yılmaz’ın ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘6284 sayılı kanuna muhalefet’, ‘kişilerin huzur ve sükunetini bozma’, ‘kötü muamele’ suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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38 suç kaydı vardı... Katil babaya indirimli ceza
Yunus Yılmaz’ın ‘kasten yaralama, tehdit, hakaret, kötü muamele’ suçlarından kaydı var.

‘PANİĞE KAPILDIM’

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Yılmaz hakkında ‘alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3’üncü duruşmasında tutuklu sanık Yılmaz pişman olduğunu söyleyerek “Asla öldürme kastım yoktu. Paniğe kapılıp, kendimi korumak istedim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Yunus Yılmaz’ı, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardında sanığın eylemini ‘haksız tahrik’ altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

 

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#Buse Erkin#Yunus Yılmaz#Kayseri

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