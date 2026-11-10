38 milyonluk kültür köprüsü

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Müzekart, 300 TL’lik bedeliyle Türk ve KKTC vatandaşlarına Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişini keşfetme fırsatı sağlıyor. Vatandaşlar Müzekart kapsamındaki 350’den fazla müze ve örenyerinin her birini bir yıl boyunca iki kez ziyaret edebiliyor. Müzekart ayrıca, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ziyaret alanlarında da kullanılabiliyor.

Bakanlığın dijital dönüşüm projesiyle TC kimlik kartları da Müzekart olarak kullanılabilecek. Yeni sistemde vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek. Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlar geçerliliğini koruyacak. Süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım imkânı sunulacak.