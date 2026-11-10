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38 milyonluk kültür köprüsü

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#Kültür Köprüsü#Müze Kart#Müze Ziyaretleri
38 milyonluk kültür köprüsü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 07:00

TÜRKİYE'de müzeciliğin geliştirilmesi ve müze ziyaretlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2008 yılında hayata geçirilen uygulama kapsamında, 37 milyon 979 bin 749 Müzekart kullanıcılarına ulaştırıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Müzekart, 300 TL’lik bedeliyle Türk ve KKTC vatandaşlarına Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişini keşfetme fırsatı sağlıyor. Vatandaşlar Müzekart kapsamındaki 350’den fazla müze ve örenyerinin her birini bir yıl boyunca iki kez ziyaret edebiliyor. Müzekart ayrıca, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ziyaret alanlarında da kullanılabiliyor.

Bakanlığın dijital dönüşüm projesiyle TC kimlik kartları da Müzekart olarak kullanılabilecek. Yeni sistemde vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek. Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlar geçerliliğini koruyacak. Süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım imkânı sunulacak.

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#Kültür Köprüsü#Müze Kart#Müze Ziyaretleri

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