38 ilde sarı ve turuncu alarm… Türkiye beyaza büründü

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü 12 ile turuncu kodlu, 26 ile ise sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarının ardından hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşerken, birçok kent soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi, bazı bölgelerde köy yolları kapandı. Ekipler, ana arterler ve bağlantı yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirdi, kış lastiği denetimi yaptı, sürücüleri uyardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kar yağışının etkili olduğu güzergâhlarda Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi, “Turuncu ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu güzergâhlarda 7 gün 24 saat görev başında” dedi. Uraloğlu, 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirildiğini kaydetti. Uzmanlar soğuk havanın 10-15 gün daha devam edeceği uyarısında bulundu.

YURTTAN KAR MANZARALARI

- İSTANBUL: Dün sabah saatlerinde kent genelinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Bazı ilçelerde aralıklarla karla karışık yağmur yağdı.

- ANKARA: Ankara’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Araçların üzerinde ve yollarda ince kar tabakası oluştu.

- Kocaeli’de Kuzuyayla Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

- Bursa Uludağ’da yağış sonrası kar kalınlığı 12 santimetreye yükseldi.

- Bilecik’te kent merkezinin yüksek kesimleri ile Bozüyük, Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

- Eskişehir’de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.

- Kütahya ile Bursa’yı birbirine bağlayan Domaniç Dağları, kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

- Bolu Dağı geçişinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

- Kayseri, Malatya, Bitlis, Ağrı, Siirt, Erzurum, Iğdır, Muş ve Van’da da kar yağışı etkili oldu. Palandöken’de kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Erzurum-Erzincan karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Muş ve Tatvan’da bazı köy yolları kapandı.

- Ağrı ve Van’ı birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi’ndeki yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Şırnak-Hakkari yolu ulaşım durdu.

Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplı çam ormanlarının göl ile bütünleşmesi eşsiz manzaralar oluşturdu.