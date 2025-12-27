İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uyarı... Bolu Dağı’nda ağır araçlara geçiş yasağı, bazı yollar ise kapanma noktasına geldi

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yoğun kar yağışlarına karşı uyarılarda bulundu. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Aralık 2025 Pazar günü; Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van’da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak’ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. Diyarbakır’ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii), Batman’ın kuzeyi (Kozluk, Sason) , Siirt’in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ'DEN 38 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Turuncu kodlu uyarı verilen iller şöyle: Bolu, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.

Sarı kodlu uyarı verilen ille şöyle: Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan ve Iğdır.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Hakikaten tam bir kış havası. Bugün ve yarın yine İstanbul'da yağmur var esasında. Kar pek gözükmüyor. Yarın gece yani pazar gecesi sabaha karşı karla karışık yağmur yapacak yine kuzey ilçelerinde. Daha çok Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur ama genelde İstanbul yağmur şeklinde İstanbul geçirecek hafta sonunu. Şu anda 7 derece hava. Yarın 1 derece daha düşer. Pazartesi günü bir lodos girişi var. Lodosla birlikte 9-10 dereceye çıkar. Salı günü ise 12 dereceye çıkacak. Bu geçici bir ısınma olacak. Çarşamba günü yani 2025'in son günü sıcaklık iyice düşecek. O zaman da bir karla karışık yağmur hatta yükseklerde kar yağışı yapabilir. Yani yılbaşına gireceğimiz akşam. Yüzde 70-80'e kadar çıktı beklenti çarşamba günü akşam. Ayın 1'inde de karla karışık yağmur İstanbul'da olabilir. Ama Avrupa Yakası'nda değil de Anadolu Yakası'nda daha çok gözüküyor. Bugün Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney doğusunda çok kuvvetli kar var. Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Kastamonu'da çok kuvvetli kar yağışı var. Bir günde 30 santim kar yapacak. Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı var. Bu kuvvetli kar yağışı buralarda ulaşımı da engelleyecektir.

BOLU DAĞI'NDA AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor. Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu. Ekiplerce yapılan kontrollerde, ağır tonajlı araçların Ankara istikametine gidişlerine izin verilmiyor. Ağır tonajlı araçlar, yol güzergahlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri bölgedeki tuzlama çalışması yapıyor.

TENDÜREK GEÇİDİ'NDE ULAŞIM DURMA NOKTASINDA

AĞRI ve Van’ı birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi’ndeki yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek rakımlı Tendürek Geçidi'nde fırtınayla birleşerek tipiye dönüştü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bölgede, özellikle ağır tonajlı araçlar ve zinciri bulunmayan otomobiller ilerlemekte güçlük çekiyor. Yolun kayganlaşması ve tipi nedeniyle bazı TIR'ların kayarak yolu kapatması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgeye Karayolları Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir yandan kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, bir yandan da yolda kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer, sürücülerin çok zorunlu kalmadıkça bu güzergahı kullanmamalarını, alternatif yollara yönelmelerini tavsiye ediyor. Bölgede kar yağışının ve tipinin gece boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KASTAMONU YOĞUN KAR YAĞIŞI ALTINDA

Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Karadeniz sahilindeki Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri ile İnebolu ilçesini il merkezine bağlayan güzergahların yüksek rakımlı noktaları kar yağışı sonrası beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşım yavaşladı. İnebolu- Kastamonu kara yolunun Küre ilçesi mevkisinde zaman tırlar yolda kalırken, Karayolları ekipleri çalışma yürüttü. Kentin Pınarbaşı, Ağlı, Şenpazar ve Azdavay ilçelerinde de kar zaman zaman etkisini artırıyor. Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri yolda ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yol üzerinde ve kenarlarda kar örtüleri oluşurken, ekipler sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLU KAR NEDENİYLE TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl-Erzurum kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı. Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

MUŞ'TA KAR ULAŞIMI AKSATTI

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle 6 araçtaki yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak mahsur kalanların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı. Öte yandan Muş-Bulanık kara yolunun Karakale köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Karayolları ekipleri, Hasköy-Mutki ile Muş-Kulp kara yoluna "Kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır" tabelası bıraktı. Kar yağışının kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ARDAHAN'DA TIRLAR YOLDA KALDI

Ardahan-Çıldır kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Kent genelinde etkisini artıran kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunda ulaşım aksadı. Ölçek-Beyrehatun mevkisindeki ormanlık rampada buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı. Yardım istenmesinin ardından bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, alanda karla mücadele ve tuzlama çalışması yürüttü.

PALANDÖKEN’DE KAR KALINLIĞI 70 SANTİMETREYİ GEÇTİ

ERZURUM’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezi’ndeki kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Konaklı Kayak Merkezi’nde de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Palandöken, dronla görüntülendi. Erzurum’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi’nde etkili oldu. Sezonu geçen yıldan biriktirilen kar ve üretilen yaklaşık 300 bin metreküp karla açan Palandöken, yağışla birlikte tamamen beyaza büründü. Etkisini artıran kar yağışı sebebiyle Palandöken Kayak Merkezi’ndeki kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Yaklaşan yeni yıl öncesi yaşanan kar yağışı kayak sporuna gönül verenleri mutlu etti.