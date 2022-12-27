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38 haftalık hamile Kübra'nın ölüm nedeni belli oldu

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#Muğla#Hastane#Sağlık
38 haftalık hamile Kübranın ölüm nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 13:09

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, eşi tarafından evde hareketsiz halde bulunan 38 haftalık hamile Kübra Tavas'ın (25), ön otopsi raporu çıktı. Raporda, Kübra Tavas'ın aort (ana atardamar) yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Olay, 25 Aralık saat 17.00 sıralarında Yatağan'ın Hacıbayramlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağan Termik Santrali'nde işçi olarak çalışan Hüseyin Tavas (26), iddiaya göre, mesai bitiminin ardından geldiği evinde, 38 haftalık hamile eşi Kübra Tavas'ı salonda hareketsiz yatarken buldu. Tavas'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kübra Tavas, karnındaki bebeğin yaşama ihtimali üzerine Yatağan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen ultrasonda bebeğin de öldüğü belirlendi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Kübra Tavas'ın cenazesi, Hacıbayramlar Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Helallik alınıp, kılınan namazın ardından Tavas'ın cenazesi gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Kübra Tavas'ın ön otopsisinde, ölüm nedeninin aort yırtılmasından kaynaklandığı belirlendi.

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#Muğla#Hastane#Sağlık

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