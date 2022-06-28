373 LGBT’li serbest kaldı

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Toplanma çağrılarının ardından polis de Sıraselviler ve bağlı sokaklarda önlem almıştı. Sıraselviler’de toplanmak isteyen eylemciler ile polis, Cihangir’de karşı karşıya gelmiş ve buradaki müdahalelerle gözaltı işlemleri başlamıştı. İstiklal Caddesi’ne çıkmak isteyen eylemcilerle de polis arasında kovalamaca yaşanmıştı.

Polisin yaptığı müdahalelerde aralarında AFP muhabiri Bülent Kılıç’ın da bulunduğu 373 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren 373 kişi serbest bırakıldı. 373 kişi hakkında hazırlanan dosyaların savcılığa gönderildiği bildirildi.