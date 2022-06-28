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373 LGBT’li serbest kaldı

#LGBT#Beyoğlu#Metro
373 LGBT’li serbest kaldı

Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlıklarının ‘İstanbul LGBTİQA+ Onur Yürüyüşü’ etkinliklerini yasaklamasının ardından önceki gün sosyal medyada Beyoğlu Sıraselviler’de 17.00’de toplanma çağrıları yapılmıştı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatılmıştı.

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Toplanma çağrılarının ardından polis de Sıraselviler ve bağlı sokaklarda önlem almıştı. Sıraselviler’de toplanmak isteyen eylemciler ile polis, Cihangir’de karşı karşıya gelmiş ve buradaki müdahalelerle gözaltı işlemleri başlamıştı. İstiklal Caddesi’ne çıkmak isteyen eylemcilerle de polis arasında kovalamaca yaşanmıştı.

Polisin yaptığı müdahalelerde aralarında AFP muhabiri Bülent Kılıç’ın da bulunduğu 373 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren 373 kişi serbest bırakıldı. 373 kişi hakkında hazırlanan dosyaların savcılığa gönderildiği bildirildi.

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#LGBT#Beyoğlu#Metro

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