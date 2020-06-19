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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘37 yıllık hâkim eşimi neden tayin ettiniz?’

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
‘37 yıllık hâkim eşimi neden tayin ettiniz?’
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Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 4 bin 726 yargı mensubunu kapsayan kararnamesiyle hâkim eşi de tayin edilen İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, siyaseten cezalandırıldıklarını savunarak tepki gösterdi.

Sabahat Bahşi, Ankara hakimliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Milletvekili Bahşi, 37 yıllık hâkim olan eşinin, AK Parti İstanbul Milletvekili Çağatay Kılıç’ın taraf olduğu tazminat davasındaki “reddi hakim” anlaşmazlığı nedeniyle kararname kapsamına alındığını ileri sürdü. İYİ Partili Bahşi, şunları söyledi:

SİYASİ HUSUMET İDDİASI

“Eşim Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi hâkimiydi. Çarşamba günü dediler ki; ‘Eşinin tayini çıkıyor’. Son derece başarılı bir hâkimdir, sicili de bunun en büyük göstergesidir. 37 yıl şerefiyle, haysiyetiyle hâkimlik yapmış bir hanımefendiye böyle bir yakıştırma çok çirkin. Adalet Bakanıyla görüşmek istediğimde randevu da alamadım.”

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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