‘37 yıllık hâkim eşimi neden tayin ettiniz?’

Sabahat Bahşi, Ankara hakimliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. Milletvekili Bahşi, 37 yıllık hâkim olan eşinin, AK Parti İstanbul Milletvekili Çağatay Kılıç’ın taraf olduğu tazminat davasındaki “reddi hakim” anlaşmazlığı nedeniyle kararname kapsamına alındığını ileri sürdü. İYİ Partili Bahşi, şunları söyledi:

SİYASİ HUSUMET İDDİASI

“Eşim Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi hâkimiydi. Çarşamba günü dediler ki; ‘Eşinin tayini çıkıyor’. Son derece başarılı bir hâkimdir, sicili de bunun en büyük göstergesidir. 37 yıl şerefiyle, haysiyetiyle hâkimlik yapmış bir hanımefendiye böyle bir yakıştırma çok çirkin. Adalet Bakanıyla görüşmek istediğimde randevu da alamadım.”