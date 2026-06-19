37 yıl ceza aldı… Öğretmen katiline ceza yağdı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, F.S.B. hakkında, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme’ suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise ‘çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs’ ile ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs’ suçlarından toplam 126 yıla kadar hapis cezası istedi.

Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Mahkemesi, F.S.B.’yi önce maktul öğretmen Fatma Nur Çelik’e yönelik ‘kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. F.S.B.’nin eylem sırasında 15-18 yaş grubu arasında bulunduğu gerekçesiyle üst hadden 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. F.S.B. ayrıca, mağdur öğrenci S.K.’ye yönelik ‘çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl, öğretmen Z.A.’ya yönelik ‘kadına karşı bıçakla kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Sanığın eylemden sonra pişmanlıklarını yansıtır tutum ve davranışları gözlemlenmediğinden verilen cezalarda indirim uygulanmadı.