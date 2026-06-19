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37 yıl ceza aldı… Öğretmen katiline ceza yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen Cinayeti#Çocuk Suç#Ağırlaştırılmış Müebbet
37 yıl ceza aldı… Öğretmen katiline ceza yağdı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 07:00

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 17 yaşındaki öğrenci F.S.B., 2 Mart’ta okula giderek öğretmeni Fatma Nur Çelik ile başka bir öğretmen ve 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren F.S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, F.S.B. hakkında, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme’ suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise ‘çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs’ ile ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs’ suçlarından toplam 126 yıla kadar hapis cezası istedi.

Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Mahkemesi, F.S.B.’yi önce maktul öğretmen Fatma Nur Çelik’e yönelik ‘kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. F.S.B.’nin eylem sırasında 15-18 yaş grubu arasında bulunduğu gerekçesiyle üst hadden 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. F.S.B. ayrıca, mağdur öğrenci S.K.’ye yönelik ‘çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl, öğretmen Z.A.’ya yönelik ‘kadına karşı bıçakla kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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37 yıl ceza aldı… Öğretmen katiline ceza yağdı

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Sanığın eylemden sonra pişmanlıklarını yansıtır tutum ve davranışları gözlemlenmediğinden verilen cezalarda indirim uygulanmadı.

 

 

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#Öğretmen Cinayeti#Çocuk Suç#Ağırlaştırılmış Müebbet

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