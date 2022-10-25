Türkiye'nin ilk kadın korucusu Gülşen Öztepe hayatını kaybetti

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İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 120 haneli, yaklaşık 2 bin nüfuslu Suüstü köyünde yaşayan, Türkiye'nin ilk kadın korucusu 7 çocuk annesi Gülşen Öztepe 22 yıl önce emekli oldu. Öztepe, 37 yıl önce de dönemin Yüksekova Tabur Komutanının "Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım" sözü üzerine, evine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı.

Öztepe, eşi Seyit Tahir Öztepe ile o günden sonra canı gibi sevip koruduğu Türk bayrağını sadece yıpranmışsa değiştirmek, kirlenmişse de yıkamak için indirdi.

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Ankara'da yaklaşık 2 aydır kanser tedavisi gören Öztepe, dün hayatını kaybetti. Gülşen Öztepe’nin cenazesi Ankara’dan uçakla Van’a, buradan da kara yoluyla Yüksekova ’nın Suüstü köyündeki aile mezarlığına getirilerek toprağa verildi

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Türkiye’nin ilk kadın güvenlik korucusu Gülşen Öztepe, 2021 yılında İHA’ya verdiği bir röportajda, Türkiye’de ilk koruculuk yapmış biri olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyleyerek, “O zaman gençtim, devletle birebir çalışıyorduk. Ben devletimi canımdan daha çok seviyorum. En zirve tepede Türk bayrağının dalgalanması bizim için bir şereftir. Bununla gurur duyuyoruz. Bayrak bizim canımızdır, her şeyimizdir. Benle eşim tüm tehditlere rağmen bayrağımızı 37 senedir hiç vazgeçmeden dalgalandırıyoruz. Ben o dönem tim başkanıydım, tam 60 korucunun başkanıydım. Ben makineli silahlarla nöbet tutuyordum. Ben saat 04.00’e kadar gözümü kırpmadan nöbet tutuyordum, yeter ki bizim askerlere zarar gelmesin diye. Biz sağ oldukça da bu bayrak ebediyen dalgalanacak” ifadelerini kullanmıştı.

Gülşen Öztepe, 3 yıl önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul törenine eşiyle katılmıştı.