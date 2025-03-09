37 yaşındaki kargo kuryesi maç sırasında yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’ndaki bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan 37 yaşındaki Ahmet Ali Cebesoy dün saat 22:00 sıralarında Kadınlar Denizi’nde bulunan halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cebesoy’un kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cebesoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Ali Cebesoy’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi İzmir’e gönderildi. Öte yandan halı sahadaki güvenlik kameralarının çalışmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı