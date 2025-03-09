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37 yaşındaki kargo kuryesi maç sırasında yaşamını yitirdi

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#Aydın#Kuşadası#Halı Saha Maçı
37 yaşındaki kargo kuryesi maç sırasında yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 14:16

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren Ahmet Ali Cebesoy (37) hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’ndaki bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan 37 yaşındaki Ahmet Ali Cebesoy dün saat 22:00 sıralarında Kadınlar Denizi’nde bulunan halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

37 yaşındaki kargo kuryesi maç sırasında yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cebesoy’un kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cebesoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Ali Cebesoy’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi İzmir’e gönderildi. Öte yandan halı sahadaki güvenlik kameralarının çalışmadığı öğrenildi.

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37 yaşındaki kargo kuryesi maç sırasında yaşamını yitirdi

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#Aydın#Kuşadası#Halı Saha Maçı

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