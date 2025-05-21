37 şehirde cilt kanseri taraması

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Türk Dermatoloji Derneği (TDD), cilt kanserinin erken dönem tespit edilebilmesi için 37 il ve 71 merkezde ücretsiz deri taraması yapmaya başladı. Dün başlayan taramaların 30 Mayıs’a kadar süreceği açıklandı. Taramaların hangi illerde ve merkezlerde uygulanacağı bilgisine Türk Dermatoloji Derneği ve Euromelanoma’nın internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Dermatoonkoloji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Bengü Nisa Akay, cilt kanserinin çocuklarda da artışta olduğunu belirterek, çocuklarda güneşten korunma bilinci oluşturmayı hedeflediklerini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Türk Dermatoloji Derneği olarak Türkiye’de görülme sıklığı artan cilt kanserinin erken dönemde tespiti ve vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek için 37 il ve 71 merkezde ücretsiz deri taramaları başlatıyoruz. Bu taramalar yaklaşık 10 gün sürecek. Taramalarda kişilerin bütün vücut muayeneleri yapılacak, herhangi bir riski olup olmadığı belirlenecek.

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AÇIK TENLİLER RİSKLİ

Taramalarda vatandaşlarımızı deri kanserinden korunma yolları, güneş koruyucu kullanımının önemi konusunda da bilgilendirmek istiyoruz. Cilt kanserleri içinde en tehlikeli tür olan melanom erken yakalandığında hiçbir risk oluşturmuyor. Açık tenli, sarı saçlı, yeşil veya mavi gözlü, çillenmeye yatkın cilt tipi olanlar, omuzlarında, yüzünde çillenme bulunanlar, özellikle 18 yaşına kadar en az bir kere su toplayacak şekilde güneş yanığı olanlar risk grubunda yer alıyor. Cilt kanseri farkındalığını artırmayı amaçlayan Euromelanoma, Avrupa genelinde yeni bir halk sağlığı kampanyası başlattı. ‘Çocuklarımızın Bir Cilt Kanseri Sorunu Var’ temasıyla yürütülen kampanya, özellikle çocuklarda güneşten korunma bilinci oluşturmayı hedefliyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından yayımlanan verilere göre Avrupa’da yıllık cilt kanseri vaka sayısının 2050 yılına kadar yüzde 40 artarak 680 bine ulaşması bekleniyor.” m Meltem ÖZGENÇ / ANKARA