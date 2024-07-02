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37 milyonluk vurgun iddiası: Banka çalışanı ve nişanlısı tutuklandı

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#Konya#Ereğli#Banka Çalışanı
37 milyonluk vurgun iddiası: Banka çalışanı ve nişanlısı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 19:13

Konya'nın Ereğli ilçesinde özel bir bankada çalışan Perihan Y. (37), 3 ay içinde zimmetine ve nişanlısı Settar A.'nın (38) hesabına 37 milyon 157 bin TL geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerin ardında sevk edildiği hakimlikte tutuklandı.

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Ereğli ilçesinde özel bir bankanın müfettişlerinin yaptığı denetimde şubede çalışan Perihan Y.'nin, zimmetine para geçirdiğinden şüphelendi.

Araştırmasını derinleştiren müfettişler, Perihan Y.'nin 3 ay içinde kendi ve nişanlısı Settar A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi. Müfettişlerin, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun ardından nişanlı çift bugün gözaltına alındı.

Settar A.'nın paranın bir kısmını ise kripto para hesabına aktardığı önü sürüldü.

Nişanlı çift, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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#Konya#Ereğli#Banka Çalışanı

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