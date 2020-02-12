37 milyon takipçisi var... Endonezyalı oyuncudan Türkiye teşekkürü
İstanbul Havalimanı'nda Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina'nın valizini Kapalı Devre TV Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler buldu. Oyuncu sosyal medya hesabından polislere bir teşekkür videosu yayınladı.
Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldiğinde valizini kaybetti. Daha sonra kamera görüntüleri izlenerek valizi bulundu. Ünlü oyuncu 37 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından polis ekiplerine görüntülü teşekkür mesajı paylaştı.
Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina, gece saatlerinde İstanbul Havalimanına geldi. Havalimanında valizini kaybetti. Bunun üzerine görüntülerin incelendiği polis ekibine başvurdu. Kamera görüntülerinden yola çıkan İstanbul Havalimanı’nda görevli polisler kayıp valizi buldu.
Ünlü oyuncuya valiz teslim edildi. Raffiahmad Nagitaslavina, valizinin bulunmasının ardından 37 milyon takipçili İnstagram hesabından polislere görüntülü teşekkür mesajı paylaştı.
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