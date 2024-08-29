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37 milyon liralık vurguna 5 gözaltı

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#SİLİVRİ Canları 2. Hayat Melekleri#Ünsal Kıran#Merve Yirik
37 milyon liralık vurguna 5 gözaltı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 07:00

SİLİVRİ Canları 2. Hayat Melekleri isimli barınağın sorumlusu ve dernek yöneticisi olan Merve Yirik’in, barınağa bırakılan hayvanları para karşılığı sattığı, ödemeleri anlaşmalı olduğu veteriner üzerinden alarak, hayvanlara tedavi uygulanmış gibi sahte fatura düzenlediği ortaya çıkmıştı.

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1 Ağustos 2024’te yapılan operasyonda, Yirik suçüstü yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hazırlanan MASAK raporunda, derneğin 2021 - 2024 arasında toplam 37 milyon 323 bin 777 TL topladığı ve bu paranın 30 milyon TL’sinin bağış olarak alındığı belirlendi. Raporda, bağış paralarıyla ailenin borç ödediği belirtildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

28 Ağustos’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dernek yöneticisi Halil Burak Değirmenci, kozmetik firması sahibi Ünsal Kıran ve Merve Yirik’in babası Orhan Yirik, kız kardeşi Gökçe Yirik Gençay ve kız kardeşinin eşi Hasan Gençay “güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklı malvarlığı aklama” suçlarından gözaltına alındı.

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#SİLİVRİ Canları 2. Hayat Melekleri#Ünsal Kıran#Merve Yirik

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