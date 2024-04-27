37 kiloya düştü tahliye edildi

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Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin suç örgütü şebekenin paralarını akladıkları tespit edilmiş, düzenlenen operasyonla Candan kardeşler gözaltına alınmıştı. Candan kardeşler, Küçükçekmece Sulh Ceza Hâkimliği tarafından geçen yıl 16 Kasım’da tutuklanmıştı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan kardeşlerden Nihal Candan’ın tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı öğrenildi. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan’a ‘anoreksiya nevroza’ adı verilen hastalık teşhisi konuldu. Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan’ın psikolojisinin bozuk olduğu da belirtiliyordu. Önceki gün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine Candan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verildi. Nihal Candan dün 17.00 sıralarında tahliye edildi.