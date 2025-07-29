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37 ile kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sağanak bekleniyor | Bu iller sağanakla serinleyecek

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji
37 ile kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sağanak bekleniyor | Bu iller sağanakla serinleyecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 12:04

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, 47 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmininde serinleten haberi duyurdu. Hafta sonu 37 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyretmesinden dolayı yurt genelinde tropikal gece yaşanıyor. 

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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HAFTA SONU SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Türkiye'nin Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu kayıtlara geçti. Hafta sonu birçok il serinleyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu 31 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olarak beklendiği belirtildi.

37 ile kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sağanak bekleniyor | Bu iller sağanakla serinleyecek

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Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İşte yağış beklenen iller; Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Ankara, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Konya, Mersin, Niğde, Kayseri, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Niğde

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56 İL SICAKTAN KAVURULDU

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde 56 ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerini gösterdi.

En yüksek sıcaklık 48,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Bunu 47,5 derece ile Mardin Kızıltepe, 47,1 derece ile ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi izledi.

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji

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