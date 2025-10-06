×
Gündem Haberleri

37 ilde siber suçlara yönelik operasyon! 567 şüpheli yakalandı

#Sosyal Medya#İçişleri Bakanı#İstanbul
Ekim 06, 2025 07:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '37 ilde Siber Suçlarla yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 567 şüpheliyi yakaladık, 209'u tutuklandı. 112’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde siber suçlarla yönelik düzenlenen operasyonlarda 567 şüphelinin yakaladığını, 209'unun tutuklandığını, 112’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 37 ilde 10 gündür siber suçlarla yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat’ta düzenlendi.

Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, ‘Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç’ temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 567 şüpheli yakalandı, 209’u tutuklandı, 112’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor

 

#Sosyal Medya#İçişleri Bakanı#İstanbul

