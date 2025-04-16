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37 günlük Melisa bebeğin korkunç ölümü! 'Anne' tutuklandı

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#Antalya#Melike Doğan#Alanya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 16:38

Antalya'nın Alanya ilçesinde 37 günlük bebeği Melisa'yı oturdukları dairenin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne Melike Doğan tutuklandı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Melike Doğan, kızı Melisa'yı henüz bilinmeyen nedenle oturdukları 2'nci kattaki dairenin penceresinden attı. Zemine düşen Melisa bebek ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melisa bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melisa bebek, kurtarılamadı.

37 günlük Melisa bebeğin korkunç ölümü Anne tutuklandı


Melike Doğan polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Doğan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Melisa bebeğin cenazesi, ilçenin Bayır Mahallesi'nde toprağa verildi. Geçen yıl S.D. ile evlenen Melike Doğan'ın Melisa'yı 10 Mart'ta dünyaya getirdiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
37 günlük Melisa bebeğin korkunç ölümü Anne tutuklandı

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#Antalya#Melike Doğan#Alanya

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