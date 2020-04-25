37 bin kişiye mesafe cezası

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok yasak ve kısıtlamalar getirildi. Gıda, ilaç ve sağlık hizmetleri gibi zorunlu ihtiyaçları karşılayan yerler dışında birçok işyeri kapatıldı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlarla, 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonları sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak ve kısıtlamalara Türkiye geneli uyum yüzde 90’larda olurken, yasağa uymayanlara ise idari para cezası kesildi ve adli işlem yapıldı.

- Yasakların başladığı tarihten 23 Nisan’a kadar sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 40 bin 77 kişiye idari para cezası kesildi, 157 kişiye adli işlem yapıldı.

- Sosyal mesafe kurallarına uymayan 37 bin 78 kişiye idari para cezası kesilirken, 279’u için adli işlem başlatıldı.

- Sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 14 bin 299 kişiye para cezası kesilirken, 221 kişi için ise adli işlem başlatıldı.

- Asker uğurlamasına katılan 35, market yasağına uymayan 975 ve ulaşım kurallarına uymayan 6 bin 875 kişiye para cezası kesildi.

KAHVEHANELER VE BERBERLER

- Yasaklar kapsamında Türkiye genelinde 212 bin 104 işyeri geçici süreyle kapatılmıştı. Kapatılan yerler arasında 60 bin 188’le kahvehaneler birinci sırada yer alırken, 30 bin 212’yle berberler, 18 bin 942’yle de kuaförler izledi.

- Ülke genelinde yasağa uymayan 3 bin 109 işyeri sahibine idari para cezası kesilirken, 789 işletmeciye adli işlem başlatıldı.

- 1009 kahvehane sahibi/işletmecisine idari para cezası, 258 kişi için ise adli işlem uygulandı. Yasağı ihlal eden 373 kıraathane ve 171 berber salonuyla ilgili de işlem yapılarak idari para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasakları sürerken görevliler İstanbul’da kuşları besledi. Yollarda ise sıkı trafik kontrolü vardı.

SULTANAHMET BOMBOŞ

Her yıl ramazan ayında dolup taşan, vatandaşların iftarını açtıkları Sultanahmet Meydanı, dün sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kaldı.

HAPİS CEZASI

Yasağa uymayan ve salgın hastalık yayanlara Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 195’inci maddesi kapsamında adli işlemler yapılıyor. TCK’nın 195’inci maddesi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

KABAHATLER KANUNU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında izolasyon, sosyal mesafe gibi kurallara uymayanlara Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında işlem yapılıyor. Bu madde uyarınca cezalar 100 liradan başlayarak 392 liraya kadar çıkıyor.