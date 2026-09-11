×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

366 milyonluk yasa dışı bahis vurgununa operasyon: 4 tutuklu

Güncelleme Tarihi:

#Yasadışı Bahis#Ankara#Ordu
366 milyonluk yasa dışı bahis vurgununa operasyon: 4 tutuklu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 11:28

Kırşehir merkezli Ankara ve Ordu'da jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yapılan incelemelerde şüpheliler ile mağdurlar arasında 366 milyon TL'lik hesap hareketi olduğu tespit edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik çalışma başlattı. Kırşehir merkezli Ankara ve Ordu illerinde yapılan çalışmalarda U.T., B.K., Ç.Ö., T.K. ve T.E.'nin yasa dışı bahis faaliyetinde bulunduğu belirlendi.

366 milyonluk yasa dışı bahis vurgununa operasyon: 4 tutuklu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesinde, şüpheliler ile mağdurlar arasında toplam 366 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 3 ilde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haberin Devamı

366 milyonluk yasa dışı bahis vurgununa operasyon: 4 tutuklu

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 1 bilgisayar kasası, 3 SIM kart, 5 USB bellek, 2 laptop ile 2 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden U.T., B.K., Ç.Ö. ve T.K., Kaman Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Gözden Kaçmasın18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 52 organizatör yakalandı18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 52 organizatör yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasadışı Bahis#Ankara#Ordu

BAKMADAN GEÇME!