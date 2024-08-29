3600 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Antalya açıklarında bulundu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2019 yılından beri devam eden bu kazılar, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz liderliğinde yürütülüyor. 50 metre derinlikte bulunan batık, şimdiye dek Trodos Dağları'ndan çıkarıldığı düşünülen bakır yastık külçeleriyle dikkat çekmişti. Ancak son keşif, batığın taşıdığı tarihî ve kültürel zenginliğin boyutlarını daha da derinleştiriyor.

Uzmanlara göre, hançerin Girit-Minos Uygarlığına ait olması, batığın Girit’e doğru yol aldığı sırada battığını işaret ediyor. Bu buluş, Akdeniz’in tarihî ticaret rotalarını ve kültürel etkileşimlerini yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak önemli ipuçları sunuyor.

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Kumluca batığı, sadece Türkiye’nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday. 3600 yıllık bu hançer, Akdeniz’in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkarırken, bölgenin tarihî zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

"DÜNYA SU ALTI ARKEOLOJİSİNİN EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİNDEN"

Antalya'daki keşfe ilişkin açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Batık, sadece Türkiye’nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday." dedi.

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Akdeniz’in derinliklerinden 3 bin 600 yıllık sır gün ışığına kavuştu.

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında Girit-Minos uygarlığına ait gümüş perçinli bir tunç hançer bulundu.

Batık, sadece Türkiye’nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday.

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Akdeniz’in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkaran esere titiz çalışmalar sonucu ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum.