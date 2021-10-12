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3600 mesajı: Kuru kuruya söz vermeyiz

#3600 Ek Gösterge#Recep Tayyip Erdoğan#Mesleki Eğitim
3600 mesajı: Kuru kuruya söz vermeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda kuru kuruya söz vermeyeceklerini belirterek, “Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz” dedi. Beştepe’de Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi’nin Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

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YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SORUN OLMADI

“Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eylül ayı itibarıyla yüz yüze eğitime geçtik. 81 vilayetimizin tamamında okul öncesinden üniversiteye kadar yüz yüze eğitime başladık. 5’inci haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz ciddi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor. Sürecin başarısı için tedbirlere uyum başta olmak üzere gayretlerimizi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlayabilirsek önümüzdeki kış aylarında o derece rahat ederiz.

ÖNYARGILAR KIRILDI

Bugün 24 ilde mesleki ve teknik eğitim veren okullarda kurulan 50 Ar-Ge merkezinin açılışını yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması, bu ürünleri ekonomik bir değere dönüştürmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Ar-Ge merkezlerini önemli buluyoruz. 28 Şubat döneminin Türk eğitim sistemine yaptığı en büyük kötülüklerinden biri olan katsayı zulmünün ortadan kalkmasıyla bu okullara yönelik toplumumuzda önyargılar kırıldı. Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir.

3600 EK GÖSTERGE MESAJI

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Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdürüyoruz. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitime veriyoruz. Önceki ay yüreği kıpır kıpır, idealist 20 bin genç öğretmenimizi görevlerine başlatmanın gururunu yaşadık. Ayrıca 15 bin öğretmen atamasının müjdesini paylaşmıştık. Aynı şekilde öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.

NEYİN SÖZÜNÜ VERİYORSUN?

Bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefetin başındaki zat işte ‘bu sözü ben verdim’ falan filan. Sen neyin sözünü veriyorsun? Bu iş bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz, yaparız. Bizim en önemli özelliğimiz bu. Bizim için aslolan evlatlarımızla birlikte geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin huzuru, esenliği, refahı ve motivasyonudur. Son 19 yılda devletimizin imkânları genişledikçe öğretmenlerimiz de bundan payını almıştır. Bundan sonra da diğer kamu görevlilerimizle birlikte eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

MESLEKİ EĞİTİMDE İKİ MÜJDE

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“Mesleki eğitimde bazı müjdelerimizi de paylaşmak istiyorum. Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla arttırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz.

- Bunlardan birincisi, mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü devlet olarak biz üstleniyoruz. Böylece işverenlerimize önemli bir destek sunuyoruz.

- İkinci olarak, mesleki eğitim merkezlerinin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin ücretleri de iyileştiriyoruz. Artık kalfalar son sene asgari ücretin 3’te 1’i kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedefle ilgili Mesleki Eğitim Kanunu’nda gerekli düzenlemeleri yapacağız.”

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3600 mesajı: Kuru kuruya söz vermeyiz

KURDELEYİ ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE KESTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 AR-GE Merkezi Açılış Töreni’nde kurdeleyi sahneye davet ettiği meslek lisesi öğrencileriyle birlikte kesti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin CNC tezgâhta yaptığı annesi Tenzile Erdoğan ile olan tablosunu hediye etti.

3600 mesajı: Kuru kuruya söz vermeyiz

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#3600 Ek Gösterge#Recep Tayyip Erdoğan#Mesleki Eğitim