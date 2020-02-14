3600 günden nasÄ±l emekli olunur?
Ã‡alÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ± devam vatandaÅŸlar, emeklilik dÃ¶nemine dair hayaller kurar. Her vatandaÅŸÄ±n yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda emekli olmak hayallerini sÃ¼sleyen sosyal bir haktÄ±r. SigortalÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸanlara tanÄ±nan emeklilik dÃ¶neminde belirlenen ÅŸartlara uygunluk gÃ¶sterilmesi halinde erken emeklilik ÅŸartÄ± sunuluyor. Normal ÅŸartlarda vatandaÅŸlarÄ±n emekli olabilmesi iÃ§in; prim gÃ¼n sayÄ±sÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma yÄ±lÄ±nÄ± ve yaÅŸÄ±nÄ± doldurmasÄ± gerekir. Ancak erkekler iÃ§in askerlik borÃ§lanmasÄ±, kadÄ±nlar iÃ§in doÄŸum borÃ§lanmasÄ± ve herkese tanÄ±nan yurtdÄ±ÅŸÄ± borÃ§lanmasÄ± imkanÄ±yla 3600 gÃ¼n prim ile vatandaÅŸlarÄ±n emekli olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n hale geldi. Peki kimler 3600 gÃ¼n ile emekli olabilir? 3600 gÃ¼nden emekli olmak nedir? ÅžartlarÄ± nelerdir? Ä°ÅŸte 3600 gÃ¼nden emekliliÄŸe dair merak edilen tÃ¼m detaylarâ€¦
3600 gÃ¼nden emekli olma, halk arasÄ±nda yaÅŸ haddinden emeklilik ÅŸeklinde isimlendirilir. 3600 gÃ¼nden emekli olmak iÃ§in; sigorta baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi, sigorta sÃ¼resi ve prim gÃ¼nÃ¼ bilgilerine bakÄ±lÄ±r. 4A yani eski adÄ±yla SSK, 4B yani eski adÄ±yla BaÄŸ-Kur ve 4C yani eski adÄ±yla emekli sandÄ±ÄŸÄ± kapsamÄ±nda sigortalÄ± olan kadÄ±n ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri iÃ§in en Ã¶nemli ÅŸart sigorta baÅŸlangÄ±Ã§ tarihleridir.Â Erken emeklilik iÃ§in 08.09.1999 tarihinden Ã¶nce sigortalÄ± olup, 15 yÄ±llÄ±k sigorta sÃ¼resi ve 3600 prim gÃ¼nÃ¼nÃ¼ tamamlamÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekir.Â
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3600 GÃ¼nden Emeklilik ÅžartlarÄ± Nelerdir?
- 09.1999 tarihinden Ã¶nce sigorta baÅŸlangÄ±cÄ± olmasÄ±
- 15 yÄ±llÄ±k sigorta sÃ¼resi (1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasÄ±nda sigorta giriÅŸinin baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve primlerinin Ã¶denmiÅŸ olmasÄ±)
- 3600 prim gÃ¼nÃ¼nÃ¼ tamamlamÄ±ÅŸ olmak
- YaÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ± yerine getirmek
15 yÄ±llÄ±k prim Ã¶demesini tamamlayan kadÄ±n ve erkek sigortalÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlar istenilen ÅŸartlara uygunluk olmasÄ± durumunda 3600 gÃ¼n Ã¼zerinden emeklilik iÃ§in Sosyal GÃ¼venlik Kurumu Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleriâ€™ne baÅŸvurarak talep edebilir.
3600 GÃ¼nden Ne Zaman Emekli Olunabilir?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
31.12.2011 tarihinden Ã¶nce sigortalÄ± olup 15 yÄ±llÄ±k sigorta sÃ¼resi ve 3600 iÅŸ gÃ¼nÃ¼ primini dolduran erkekler 55 yaÅŸÄ±nda, kadÄ±nlar ise 54 yaÅŸÄ±nda emekli olmaya hak kazanÄ±rlar.08.09.1999 tarihinden Ã¶nce giriÅŸi olmayanlarÄ±n 3600 gÃ¼nden emekli olmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda 31.12.2011 tarihine kadar prim gÃ¼nÃ¼nÃ¼ doldurmamÄ±ÅŸ olan erkek sigortalÄ±lar 59, kadÄ±n sigortalÄ±lar ise 58 yaÅŸÄ±nda 3600 gÃ¼n Ã¼zerinden emeklilik iÃ§in deÄŸerlendirilirler.
KadÄ±nlar KaÃ§ YaÅŸÄ±nda Emekli Olabilir?
Â 15 yÄ±llÄ±k sigortalÄ±lÄ±k sÃ¼resi ve 3600 gÃ¼n Ã¶denmiÅŸ prim ÅŸartÄ±nÄ±;
- 52 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasÄ±nda,
- 54 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasÄ±nda,
- 56 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasÄ±nda,
- 58 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.04.2011 tarihinden sonra yerine getirmeleri gerekir.
Erkekler KaÃ§ YaÅŸÄ±nda Emekli Olabilir?
3600 Ã¶denmiÅŸ prim gÃ¼nÃ¼ ve 15 yÄ±llÄ±k sigortalÄ±lÄ±k sÃ¼resi ÅŸartlarÄ±nÄ±;
- 56 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasÄ±nda,
- 57 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasÄ±nda,
- 58 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasÄ±nda,
- 59 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2011 ila 23.05.2014 tarihleri arasÄ±nda,
- 60 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2014 tarihinden sonra tamamlamalarÄ± ÅŸarttÄ±r.
3600 GÃ¼nden Emekli Olanlar Ne Kadar MaaÅŸ AlÄ±r?
Emeklilik maaÅŸlarÄ± prim Ã¶demesi tarihlerine ve miktarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebilir. Buna gÃ¶re;
- 1999 tarihinden Ã¶nce 3600 gÃ¼n emeklilik hakkÄ±nÄ± kazananlar 1400- 1600 TL,
- Hizmet sÃ¼resinin bir kÄ±smÄ± 1999 yÄ±lÄ±ndan sonrasÄ±na sarkÄ±yorsa 1200- 1400 TL,
- Hizmet sÃ¼resi 1999 yÄ±lÄ±ndan Ã¶ncesi ve 2000-2008 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda emeklilik kazanÄ±lmÄ±ÅŸsa 1000-1200 TL,
- 2008 yÄ±lÄ± ve sonrasÄ±nda emekliliÄŸe hak edenler 800- 1000 TL arasÄ±nda emeklilik maaÅŸÄ± alabilir.
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