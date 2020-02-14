3600 gÃ¼nden emekli olma, halk arasÄ±nda yaÅŸ haddinden emeklilik ÅŸeklinde isimlendirilir. 3600 gÃ¼nden emekli olmak iÃ§in; sigorta baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi, sigorta sÃ¼resi ve prim gÃ¼nÃ¼ bilgilerine bakÄ±lÄ±r. 4A yani eski adÄ±yla SSK, 4B yani eski adÄ±yla BaÄŸ-Kur ve 4C yani eski adÄ±yla emekli sandÄ±ÄŸÄ± kapsamÄ±nda sigortalÄ± olan kadÄ±n ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri iÃ§in en Ã¶nemli ÅŸart sigorta baÅŸlangÄ±Ã§ tarihleridir.Â Erken emeklilik iÃ§in 08.09.1999 tarihinden Ã¶nce sigortalÄ± olup, 15 yÄ±llÄ±k sigorta sÃ¼resi ve 3600 prim gÃ¼nÃ¼nÃ¼ tamamlamÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekir.Â

3600 GÃœNDEN EMEKLÄ°LÄ°K HAKKINDAKÄ° TÃœM DETAYLAR Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ!

3600 GÃ¼nden Emeklilik ÅžartlarÄ± Nelerdir?

09.1999 tarihinden Ã¶nce sigorta baÅŸlangÄ±cÄ± olmasÄ±

15 yÄ±llÄ±k sigorta sÃ¼resi (1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasÄ±nda sigorta giriÅŸinin baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve primlerinin Ã¶denmiÅŸ olmasÄ±)

3600 prim gÃ¼nÃ¼nÃ¼ tamamlamÄ±ÅŸ olmak

YaÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ± yerine getirmek

15 yÄ±llÄ±k prim Ã¶demesini tamamlayan kadÄ±n ve erkek sigortalÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlar istenilen ÅŸartlara uygunluk olmasÄ± durumunda 3600 gÃ¼n Ã¼zerinden emeklilik iÃ§in Sosyal GÃ¼venlik Kurumu Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleriâ€™ne baÅŸvurarak talep edebilir.

3600 GÃ¼nden Ne Zaman Emekli Olunabilir?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

31.12.2011 tarihinden Ã¶nce sigortalÄ± olup 15 yÄ±llÄ±k sigorta sÃ¼resi ve 3600 iÅŸ gÃ¼nÃ¼ primini dolduran erkekler 55 yaÅŸÄ±nda, kadÄ±nlar ise 54 yaÅŸÄ±nda emekli olmaya hak kazanÄ±rlar.08.09.1999 tarihinden Ã¶nce giriÅŸi olmayanlarÄ±n 3600 gÃ¼nden emekli olmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda 31.12.2011 tarihine kadar prim gÃ¼nÃ¼nÃ¼ doldurmamÄ±ÅŸ olan erkek sigortalÄ±lar 59, kadÄ±n sigortalÄ±lar ise 58 yaÅŸÄ±nda 3600 gÃ¼n Ã¼zerinden emeklilik iÃ§in deÄŸerlendirilirler.

KadÄ±nlar KaÃ§ YaÅŸÄ±nda Emekli Olabilir?

Â 15 yÄ±llÄ±k sigortalÄ±lÄ±k sÃ¼resi ve 3600 gÃ¼n Ã¶denmiÅŸ prim ÅŸartÄ±nÄ±;

52 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasÄ±nda,

54 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasÄ±nda,

56 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasÄ±nda,

58 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.04.2011 tarihinden sonra yerine getirmeleri gerekir.

Erkekler KaÃ§ YaÅŸÄ±nda Emekli Olabilir?

3600 Ã¶denmiÅŸ prim gÃ¼nÃ¼ ve 15 yÄ±llÄ±k sigortalÄ±lÄ±k sÃ¼resi ÅŸartlarÄ±nÄ±;

56 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasÄ±nda,

57 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasÄ±nda,

58 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasÄ±nda,

59 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2011 ila 23.05.2014 tarihleri arasÄ±nda,

60 yaÅŸÄ±nda emekli olabilmek iÃ§in 24.05.2014 tarihinden sonra tamamlamalarÄ± ÅŸarttÄ±r.

3600 GÃ¼nden Emekli Olanlar Ne Kadar MaaÅŸ AlÄ±r?

Emeklilik maaÅŸlarÄ± prim Ã¶demesi tarihlerine ve miktarÄ±na gÃ¶re deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebilir. Buna gÃ¶re;