'3600 ek göstergeyi ilk söyleyen benim'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir’de düzenlenen “Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21”de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “İktidar kimsenin tekelinde değildir. Orada oturuyorsa halkın, milletin sayesinde oturuyor. Elbette ki her siyasi partinin kuruluş nedeni iktidara talip olmaktır. Eğer demokrasi kültürü bu kadar geriye gitmişse bir kişinin, zaten o kişinin Türkiye’yi yönetemeyeceği de açıktır. Nitekim de yönetilmiyor, Türkiye savruluyor maalesef.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek gösterge konusundaki açıklamaları ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, ekonomiyi eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim. Erdoğan’ın hazırladığı seçim bildirgesinde 3600 ek gösterge vereceklerini ifade ettiler. Yıl ne zaman? 2018. Hangi yıldayız? 2021. Neden getirmiyor? Ben söyledim, getireceğini söylüyor. Ben söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim. Erdoğan getirmeye mecbur olacak, getirmezse biz getireceğiz” dedi.

KÜLTÜR-SANATI BÜYÜMELİ

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CHP’nin düzenlediği Kültür-Sanat Çalıştayı’na da katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Önümüzde zor bir süreç var. Kültürü ve sanatı yeteri kadar içselleştirmemiş bir siyasal ortamın getirdiği zor bir süreç. Kültürü ve sanatı büyüttüğünüz zaman dünyada saygınlık kazanıyorsunuz. Elimizde istediğiniz kadar silahlar olsun. O silahları istediğiniz zaman kullanamazsınız. Ama kültür ve sanat öyle değil. Yumuşak güç dediğimiz şey sizin adınızı, ülkenizin adını dünyanın her tarafına götürebilir.”