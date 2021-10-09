'3600 ek göstergeyi ilk söyleyen benim'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İmam hatiplinin gazetesiİmam hatiplinin gazetesi#Tuğrul Eryılmaz
Anlamak mümkün değil, çok acemice...'Anlamak mümkün değil, çok acemice...'#A Milli Takım
Dolandırıcıları dolandırdanlar İşte bu onların hikâyesi...Dolandırıcıları dolandırdanlar! İşte bu onların hikâyesi...#Dolandırıcılık
Bu kış buz kesecek Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...#Enerji
Yine teröristleri savundu Bidendan skandal Türkiye mektubuYine teröristleri savundu! Biden'dan skandal 'Türkiye' mektubu#Biden
Ateşle oynuyor ABde yeni kriz yolda...Ateşle oynuyor! AB'de yeni kriz yolda...#AB
‘Happy Birthday’ telefonları: Putin’i hangi başkanlar aradı‘Happy Birthday’ telefonları: Putin’i hangi başkanlar aradı#Doğum Günü
Emre Belözoğlu ilk transfer bombasını patlattıEmre Belözoğlu ilk transfer bombasını patlattı#Emre Belözoğlu
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
21 kişilik orkestrası Kıbrısta hapse girmişti... Şefin testi pozitif çıktı21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta hapse girmişti... Şefin testi pozitif çıktı! #Bülent Ersoy
Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye#Türkiye
Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'#Emine Erdoğan
Geceye damga vuran rakam Caner Erkin...Geceye damga vuran rakam! Caner Erkin...#A Milli Takım
Ölümden döndüm demişti... Alişandan 2 milyonluk estetik davası'Ölümden döndüm' demişti... Alişan'dan 2 milyonluk estetik davası#Alişan
İşadamı suç üstü yakalandı Adliyede makaron depremiİşadamı suç üstü yakalandı! Adliyede makaron depremi#Makaron
HABERLERGündem Haberleri

'3600 ek göstergeyi ilk söyleyen benim'

#3600 Ek Gösterge#Kılıçdaroğlu#Erdoğan
3600 ek göstergeyi ilk söyleyen benim

2018 yılında ilk kez 3600 ek gösterge verilmesini dile getirdiğini söyleyen CHP Lideri Kılçdaroğlu, “Erdoğan’ın hazırladığı seçim bildirgesinde, 3600 ek gösterge vereceklerini ifade ettiler. Yıl ne zaman? 2018. Hangi yıldayız? 2021. Hâlâ getirmiyor. Ben söyledim, getireceğini söylüyor. Erdoğan getirmeye mecbur olacak, getirmezse biz getireceğiz” dedi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir’de düzenlenen “Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21”de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “İktidar kimsenin tekelinde değildir. Orada oturuyorsa halkın, milletin sayesinde oturuyor. Elbette ki her siyasi partinin kuruluş nedeni iktidara talip olmaktır. Eğer demokrasi kültürü bu kadar geriye gitmişse bir kişinin, zaten o kişinin Türkiye’yi yönetemeyeceği de açıktır. Nitekim de yönetilmiyor, Türkiye savruluyor maalesef.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek gösterge konusundaki açıklamaları ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, ekonomiyi eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim. Erdoğan’ın hazırladığı seçim bildirgesinde 3600 ek gösterge vereceklerini ifade ettiler. Yıl ne zaman? 2018. Hangi yıldayız? 2021. Neden getirmiyor? Ben söyledim, getireceğini söylüyor. Ben söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim. Erdoğan getirmeye mecbur olacak, getirmezse biz getireceğiz” dedi.

KÜLTÜR-SANATI BÜYÜMELİ

Haberin Devamı

CHP’nin düzenlediği Kültür-Sanat Çalıştayı’na da katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Önümüzde zor bir süreç var. Kültürü ve sanatı yeteri kadar içselleştirmemiş bir siyasal ortamın getirdiği zor bir süreç. Kültürü ve sanatı büyüttüğünüz zaman dünyada saygınlık kazanıyorsunuz. Elimizde istediğiniz kadar silahlar olsun. O silahları istediğiniz zaman kullanamazsınız. Ama kültür ve sanat öyle değil. Yumuşak güç dediğimiz şey sizin adınızı, ülkenizin adını dünyanın her tarafına götürebilir.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#3600 Ek Gösterge#Kılıçdaroğlu#Erdoğan