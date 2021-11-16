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3600 ek gösterge ve EYT... "Getirsinler hemen destek verelim"

#Faik Öztrak#CHP#EYT
3600 ek gösterge ve EYT... Getirsinler hemen destek verelim

CHP MYK dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK’nın ardından basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündeme dair özetle şunları söyledi:

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(3600 ek gösterge ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) takvimindeki değişiklikler) “Çalışma bakanı çıktı 3600 ek gösterge ocakta Meclis’e sunulacak dedi. Sonra Erdoğan çıktı aynı toplantıda 2022 yılının sonunda bu iş olacak dedi. Aralarında akort yok, ayar yok. 2022 Ocak ayında Meclise sunulacak bir teklif, 2022 sonuna neden kalsın? Anlaşılan Erdoğan, bakanın verdiği tarihten rahatsız. Öyle görünüyor ki 3600 ek göstergeyi vermek de bize nasip olacak. EYT konusundaki sorular önce Cumhur İttifakı’nın küçük ortağına sorulmalıdır. Meclis’e seçimde vaat ettikleri doğrultuda bir teklifi hemen getirsinler EYT’lilerle ilgili, biz de hemen destekleyelim.

SORUMLULUKTAN KAÇAMAZ

(MHP’nin ‘Biz iktidara ortak değiliz’ çıkışı) Şu anda ülkemizde hükümet eden Cumhur İttifakı. Aslında bu ucube rejimin müellifi de büyük ölçüde Sayın Bahçeli. Saraydan gelen tüm tekliflerin altına Meclis’te imzayı basan da kendileri. Şimdi anlaşılan rahatsızlar ki dört koldan ‘Biz hükümet ortağı değiliz’ diyorlar. Hükümetin günahlarından kaçmaya çalışıyorlar.Hiç kimse attığı imzanın ya da yaptıklarının sorumluluğundan kaçamaz.”

50+1 YORUMU: ‘YEPYENİ BİR ELBİSE GEREK’

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FAİK Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SP Lideri Temel Karamollaoğlu’yla görüşmesinde söylediği belirtilen “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık” sözlerine ilişkin de “Erdoğan’ın bugün 50+1’den şikâyet etmesinin tek bir nedeni var. Erdoğan hangi çıtayı koyarsa koysun, artık aşamaz. Bu ucube rejim gömleği artık yama tutmaz, İlk sandıkta topyekûn çöpe atılması gerek. Yepyeni, birinci kalite kumaştan, güçlendirilmiş parlamenter rejim elbisesini istişareyle dikmeye ihtiyacımız var. Yeni elbisenin terzisi bizzat millet olacak” dedi.

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#Faik Öztrak#CHP#EYT

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