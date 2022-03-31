‘3600 ek gösterge temmuza kadar tamam’

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Emin Akbaşoğlu, “3600 ek göstergeyi polislerimize mutlaka vereceğiz. İnşallah 3600 ek göstergeyi temmuza kadar bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum. EYT’li (emeklilikte yaşa takılanlar) kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Asgari ücretle ilgili olarak yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere maaş artışı söz konusu olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.

Akbaşoğlu, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağına ilişkin soruya ise “O konuyla ilgili çalışmalarımız var, devam ediyor” yanıtını verdi.