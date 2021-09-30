'3600 ek gösterge önerisi verin, destekleyelim'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslendi. MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ın 2018’de verdiği ve AK Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedilen polislerin sorunlarıyla ilgili araştırma önergesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Cumhur İttifakı var. Böyle bir önergeyi verin biz de destekleyelim, parlamentodan çıksın. Yaparlarsa son derece mutlu oluruz. 3600 ek gösterge için mücadeleyi yapacağız. Ya onlara verdirteceğiz ya da biz yapacağız” dedi.

SORUN SİYASETÇİDEN

Kılıçdaroğlu, Ankara’da emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda özetle şunları söyledi:

“Sorun görev yapan, emekli olan polislerden değil yöneticilerden, siyasetçilerden kaynaklanmaktadır. Kanun, ‘Polis kendi görevi dışında başka işlerde kullanılamaz’ diyor. Her 50 metreye bir polis dikeceksiniz. Neymiş, birisi geçecek. Bunlar nerede yemek yiyecek, nerede tuvaletini edecek?

Sayın İçişleri Bakanı’nın açıklaması var 19 Haziran 2021’de; ‘Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın’. Ben söylüyorum Sayın Bakan; sizin orada bir dakika durmamanız lazım.”

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AB BÜYÜKELÇİLERİYLE ÇALIŞMA YEMEĞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut’un ev sahipliğinde gerçekleştiği belirtildi. Yemekte Kılıçdaroğlu’na Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.