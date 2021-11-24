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‘3600 ek gösterge öğretmenlere şimdiden hayırlı olsun’

#3600 Ek Gösterge#Öğretmenler#Öğretmenlik Meslek Kanunu
‘3600 ek gösterge öğretmenlere şimdiden hayırlı olsun’

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 81 ilden gelen 81 öğretmenle Beştepe’deki akşam yemeğinde buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin haklarını güvence altına alacak Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hazırlıklarının tamamlandığı müjdesini verdi.

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Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Ne yaparsak yapalım öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. 2002’den bugüne kadar 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını yaparak okullarımızın kadro ihtiyacını çözdük. Mevcut öğretmen sayımızın yüzde 73’ü bizim dönemimizde atandı. Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15.7’sine tekabül ediyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU GELİYOR

Şimdiye kadar ülkemizin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden özellikle öğretmenlerimizin istifade etmesini sağladık. Bu vesile ile öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Öğretmenlerimize 3600 Ek Gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

‘3600 ek gösterge öğretmenlere şimdiden hayırlı olsun’
Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde okuduğu 5-B sınıfı öğrencilerinin fotoğraflarının olduğu tabloyu hediye etti.

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#3600 Ek Gösterge#Öğretmenler#Öğretmenlik Meslek Kanunu

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