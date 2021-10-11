3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor?

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3600 ek gösterge yeniden son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. İlk olarak 2018 yılı seçimlerinden önce gündeme gelen memurlara ek gösterge verilmesi ile ilgili olarak yeni açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin Emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimler için ne anlama geliyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilecek.

360 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

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Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlileri için geçerli olması talep edilse de ilk etapta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

EK GÖSTERGE ARTIŞI NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin Emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22 artması, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 3600 ek gösterge konusuna da değindi. 2022 yılı sonuna kadar 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz'' dedi.