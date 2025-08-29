360 haneli köy 12 yıl sonra yeniden belediye oldu! 'Mutluluktan 15 gündür uyuyamıyoruz'

Haberin Devamı

Kent merkezine 57 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yıldız dağı eteğinde yer alan Yakupoğlan köyü, 1976 yılında Sivas merkez ilçeye bağlandı. Çevresindeki en büyük köy olma unvanını taşıyan Yakupoğlan köyü, 1998 yılında belde statüsüne dönüştürüldü ve belediye oldu. 3 dönem belediye olarak yönetilen yerleşim yeri, nüfusunun 2 bin kişinin altına düşmesi sebebiyle 2013 yılında tekrar köy statüsüne düşürüldü.

O günden itibaren hukuki mücadele yürüten Yakupoğlan köyü sakinleri, 12 yıllık beklentisine kavuştu. Köy muhtarı Mustafa Öztürk'ün girişimleri sonucu tekrar belde olmaya hak kazanan Yakupoğlanlılar, haberi sevinçle karşıladı.

Yakupoğlan'da yaşayan Haşim Karataş, "Türkiye genelinde kayıtlı en büyük köyüyüz. Burası en son 1999'da beldeydi. Kardeşim 2 dönem başkanlık yaptı. 3 dönem belde olarak kaldı. Köyün nüfusu 2 binin üzerinde olduğu için tekrar itiraz ettik. Şuan da beldemizi geri aldık hayırlı uğurlu olsun. Mutluluktan 15 gündür uyku uyuyamıyoruz" dedi.

"HAVALARA UÇASIM GELDİ"

Köyün tekrar belde olması için çok çaba sarf ettiklerini ifade eden Osman Çınar, "Belediyemiz gideli çok zaman geçti. Bu nedenle biz tekrar çalışıp uğraştık belediyeyi tekrar kazandık. İlk duyduğumuzda belediyeyi tekrar alamayacağımız söylendi. Buranın tekrar belde olduğunu duyduğum havalara uçasım geldi. Burada muhtar tek başına yetişemiyor" şeklinde konuştu.

Köyde bayram havasının yaşandığını ifade eden muhtar Mustafa Öztürk, "Muhtar seçilirsem bu beldeyi tekrar getireceğimi söyledim. Köyden arkadaşlar yasa çıktığını ve artık belde olamayacağını düşündüler. 5 yıl boyunca ben bu davayı bırakmadım. Kendi imkânlarım doğrultusunda ve arkadaşların maddi manevi destekleri sayesinde mücadeleye devam ettim. 15 yıl boyunca Ankara'ya gidip geldik. 2024 yılında tekrar muhtar adayı oldum ve kazandım. Ben bu süreçle ilgili ileride bir ışık olduğunu görüyordum. Gittim ve araştırmalarımı yapıp burada tekrar toplantılar yaptım. Bizim tekrar belde olma durumumuz yüzde 99'du. Dava bizim adımıza olumlu sonuçlandı ve mahkeme Yakupoğlan'ın belde olmasına karar verdi. Şu anda belde olduğumuz için mutluyuz. Belediye Başkanlığı'na Vali Yardımcımız İlhami Doğan vekalet ediyor" diye konuştu.