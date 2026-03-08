36 yıldır özlemle anıyoruz

Haberin Devamı

Çetin Emeç için Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında dün saat 10.30’da tören düzenlendi.

Törene gazeteci, yazar Basın Konseyi eski başkanı, Hürriyet gazetesinin eski başyazarı ve TBMM 24’üncü Dönem CHP Milletvekili Oktay Ekşi, Basın Konseyini temsilen Sözcü Gazetesi Yayın Yönetmeni Doğan Satmış, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz, gazeteci Haluk Şahin, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Çetin Emeç’in eşi Bilge Çetin, oğlu Mehmet Emeç ve Çetin Emeç’in torunu Selin Birol, gazeteci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kuran tilaveti ve duaların ardından Çetin Emeç’in gazeteci arkadaşları ve oğlu konuştu.

‘HEP GERÇEĞİ SAVUNDU’

Törende konuşan Çetin Emeç’in oğlu Mehmet Emeç, “Kaosun hüküm sürdüğü, pandemi günlerini bile mumla aradığımız kapkaranlık zamanlar yaşıyoruz. Onun için ben ilk defa babamdan öte onu gerçeği ve sadece gerçeği savunan bir gazeteci olarak bu yıl anıyorum. Tek ümidim var, o da mutluluğun lüks olmadığı, barış için barışın hüküm sürdüğü bir dünyayı çocuklarımıza bırakabilmek” diye konuştu.

‘MESLEĞİNE ÂŞIKTI’

Gazeteci Oktay Ekşi ise şunları söyledi: “36 sene önce Türk basını çok çalışkan, mükemmeliyetçi, mesleğine âşık, dürüst, inançlı ve Atatürk devrimlerine bağlı bir evladını kaybetti. Şunu söylemek isterim ki, Çetin Emeç’i aramızdan ayıranlar, doğrudan Atatürk devrimlerine olan bağlılığına duydukları tepki nedeniyle bunu yaptılar. Çok üzgünüm. Çetin Emeç’e bunu layık görenler, en sonunda kendileri de aynı akıbetle karşı karşıya kaldılar. Bu hepimize ders olsun, bütün insanlığa ders olsun dilerim. Ruhun şad olsun. Cennet içinde yaşasın sevgili aziz dostum Çetin Emeç.”

‘CESUR GAZETECİYDİ’

Cesur gazeteciliği ile herkese örnek olduğunu belirten Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu da, “Doğrusunu isterseniz, bazen onun çalışmalarına ve süratine ayak uydurmakta zorlandık. Aradan 36 yıl geçmesine rağmen suikastın faillerinin tam olarak ortaya çıkarılamaması ve hâlâ karanlıkta kalmış olması insanı isyan ettiriyor. Özlem ve saygıyla anıyorum” dedi.

‘MÜCADELESİ SÜRÜYOR’

Ne pahası olursa olsun doğruları söylemek gerektiği bilen ve onu uygulayan bir insan olduğunu ifade eden gazeteci Haluk Şahin, “Her konuda fevkalade titizdi. Çetin Bey’in kendisi burada olmasa da onun mücadelesi sürüyor. Doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün mücadelesi devam ediyor; kaosun hüküm sürdüğü bir dünyada” dedi.

ROBERT SCHUMANN BESTESİNİ ÇALDI

- Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde de Caddebostan Kültür Merkezi’nde ‘Türk Basın Tarihinin Kırılmaz Kalemi Çetin Emeç’i Anıyoruz’ başlıklı bir anma programı düzenlendi. Programda, Çetin Emeç belgeselinin gösteriminin ardından kızı Mehveş Emeç Birol piyano resitali verdi. Birol, resitalde 20 yaşındayken Viyana’da ödül aldığı Robert Schumann bestesini çaldı. Resitalin ardından konuşan Mehveş Emeç Birol, “Babamın ölümünden sonra yıllarca o parçayı çalmadım. Bugün artık o parçayı çaldım. Parçanın ana fikrinde özlem var, benimle çok örtüşüyor” dedi. Söyleşi bölümünde ise gazeteci yazarlar Uğur Dündar ve Doğan Hızlan ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Özalp Birol, Çetin Emeç’i anlattı.

