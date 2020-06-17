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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 16:26,Son Güncelleme:

36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı

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36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı
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OSMANİYE'de, hakkında 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.O. (17), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan aranan A.O.'nın İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla A.O. yakalanarak, gözaltına alındı. Hakkında 2 ayrı davadan kesinleşmiş 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası olduğu ortaya çıkan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu saptandı. 5 ayrı suç dosyasında da arama kaydı bulunan A.O., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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