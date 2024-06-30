36 şampiyonun ortak sırrı düzenli çalışmak

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Kurumun Türkiye genelindeki ortaokullarında 8’inci sınıftan mezun olan 2 bin 14 öğrenciden 36’sının elde ettiği başarı, İstanbul’da Bilfen Çamlıca İlkokulu’nda düzenlenen törenle kutlandı. Şampiyon olan öğrenciler, başarılarının sırrının düzenli çalışmak olduğunu dile getirdi. İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk törende yaptığı konuşmada, “Sonuçlara baktığımızda 36 birincimizin olması sistemimizin başarısını gösteriyor” dedi.

‘GEÇEN SENENİN YÜZDELİK DİLİMLERİNE BAKILABİLİR’

Bilfen İlköğretim Okulları Ölçme Değerlendirme Bölüm Başkanı İbrahim Eser de tercih sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı: “Öncelikle dikkat edilmesi gereken husus özel okul tercih edip kayıt yaptıran öğrencilerin devlet okulları için tercih hakkının bulunmaması. Geçtiğimiz yıl tercih sürecinde yaptığımız yorumlarda üst yüzdelik dilimdeki öğrencilerde yığılma ihtimali olduğunu söylemiştik. Bu yıl da üst grupta özellikle 1-2 yanlış yapan öğrencilerde yığılma olabilir. Tercih edilecek okul geçtiğimiz yıl hangi yüzdelik dilimden öğrenci aldıysa yine benzer yüzdelik dilimlerden öğrenciler o okula kayıt hakkı kazanabilir.”