30 saattir kayıp olan Seher öğretmen, kaza yaptığı otomobilde kurtarılmayı beklemiş

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Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Seher Güllüce, dün okula gitmedi. Kent merkezinde oturan ve her gün Bayramiç ilçesine gidip gelen Güllüce’nin İstanbul'da yaşayan ağabeyi telefonla kendisine ulaşamayınca polise haber verdi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Seher öğretmeni bulmak için çalışma başlattı. Güllüce’nin en son dün sabah saat 07.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan 17 ABH 749 plakalı otomobiline yakıt aldığı saptandı.

Polis ekipleri, arama çalışmalarını Seher öğretmenin en son telefon sinyalinin alındığı Ezine ilçesi yakınlarında sürdürdü. Kaza yapabileceği şüphesiyle kara yolu kenarlarında aranan Seher Güllüce, bugün saat 13.30 sıralarında Ezine ilçesi yakınlarındaki Derbent mevkisinde kara yolu kenarındaki ormanda, hurdaya dönen otomobilinde bulundu.

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Seher öğretmenin yokuş aşağı indikten sonra bariyerlerin bittiği noktadan otomobiliyle ormana uçtuğu, yaralı halde de direksiyonda yaklaşık 30 saat yardım beklediği ortaya çıktı. Bu arada otomobilin kara yolundan görülmediği için kazanın fark edilmediği ifade edildi.

POLİS FARK ETTİ

Kazanın, arama yapan polislerden birinin bariyerlerin bittiği noktada bir taşın yerinden söküldüğünü fark etmesiyle ortaya çıktığı bildirildi. Durumdan şüphelenip ormana giren ekiplerin Seher öğretmeni bulduğu kaydedildi.

Ezine Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından yaralı halde araçtan çıkarılan Seher Güllüce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Güllüce’nin otomobiliyle seyrederken bir anda gözlerinin karardığını ve sonrasını hatırlamadığını söylediği ifade edildi.