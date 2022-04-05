Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

30 saattir kayıp olan Seher öğretmen, kaza yaptığı otomobilde kurtarılmayı beklemiş

#Çanakkale#Felsefe Öğretmeni#Seher Güllüce

Çanakkale’de dün sabahtan beri haber alınamayan felsefe öğretmeni Seher Güllüce (49), 30 saat sonra kaza yaptığı otomobilinde yaralı bulundu. Kazanın, arama yapan polislerden birinin bariyerlerin bittiği noktada bir taşın yerinden söküldüğünü fark etmesiyle ortaya çıktığı bildirildi.

Haberin Devamı

Bayramiç Atatürk Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Seher Güllüce, dün okula gitmedi. Kent merkezinde oturan ve her gün Bayramiç ilçesine gidip gelen Güllüce’nin İstanbul'da yaşayan ağabeyi telefonla kendisine ulaşamayınca polise haber verdi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Seher öğretmeni bulmak için çalışma başlattı. Güllüce’nin en son dün sabah saat 07.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan 17 ABH 749 plakalı otomobiline yakıt aldığı saptandı.

30 saattir kayıp olan Seher öğretmen, kaza yaptığı otomobilde kurtarılmayı beklemiş

Polis ekipleri, arama çalışmalarını Seher öğretmenin en son telefon sinyalinin alındığı Ezine ilçesi yakınlarında sürdürdü. Kaza yapabileceği şüphesiyle kara yolu kenarlarında aranan Seher Güllüce, bugün saat 13.30 sıralarında Ezine ilçesi yakınlarındaki Derbent mevkisinde kara yolu kenarındaki ormanda, hurdaya dönen otomobilinde bulundu.

Haberin Devamı

30 saattir kayıp olan Seher öğretmen, kaza yaptığı otomobilde kurtarılmayı beklemiş

Seher öğretmenin yokuş aşağı indikten sonra bariyerlerin bittiği noktadan otomobiliyle ormana uçtuğu, yaralı halde de direksiyonda yaklaşık 30 saat yardım beklediği ortaya çıktı. Bu arada otomobilin kara yolundan görülmediği için kazanın fark edilmediği ifade edildi.

30 saattir kayıp olan Seher öğretmen, kaza yaptığı otomobilde kurtarılmayı beklemiş

POLİS FARK ETTİ

Kazanın, arama yapan polislerden birinin bariyerlerin bittiği noktada bir taşın yerinden söküldüğünü fark etmesiyle ortaya çıktığı bildirildi. Durumdan şüphelenip ormana giren ekiplerin Seher öğretmeni bulduğu kaydedildi.

Ezine Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından yaralı halde araçtan çıkarılan Seher Güllüce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtilen Güllüce’nin otomobiliyle seyrederken bir anda gözlerinin karardığını ve sonrasını hatırlamadığını söylediği ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Felsefe Öğretmeni#Seher Güllüce

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna