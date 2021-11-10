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‘36 saatlik nöbet’ davalarına... Ret

#Sağlık Çalışanları#Nöbet#Dava
‘36 saatlik nöbet’ davalarına... Ret

Asistan doktor Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi ile gündeme gelen 36 saatlik nöbetle ilgili daha önce açılan ‘fazla mesai’ ve ‘alacak’ davalarında, bu süre ‘eğitim’ kapsamında değerlendirildi.

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BİR vakıf üniversitesine bağlı hastanede 2006-2011 yılları arasında çalışan doktor Erhan Demirelli, asistan olarak çalıştığı dönemde 36 saati aşan nöbetler tuttuğunu belirterek, Ankara 11’inci İş Mahkemesi’ne fazla mesai davası açtı. Davalı üniversite ise tıp alanında uzmanlık eğitimi gören davacının, çalışma ve nöbet saatlerinin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda belirlendiğini belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, fazla mesailerin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı vekilinin kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 22’nci Ceza Dairesi, taraflar arasındaki ilişkinin işçi-işveren ilişkisi olmadığını, eğitime dayalı bir ilişki olduğunu, ilişkinin niteliğine göre görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğuna hükmetti. Ankara 20’nci Asliye Hukuk Mahkemesi ise eksik yatırılan hafta için mesai ücretinin yasal faizi ile davalıya verilmesine, hafta sonu çalışma ile ilgili ise talep edilen ücretin reddine karar verdi. Yargıtay, kararı 2021’de onadı.

‘EĞİTİMDE SAAT ÖNEMLİ DEĞİL’

Yine aynı üniversite hastanesinde 2006-2011 tarihlerinde çalışan doktor Mehmet Giray Sönmez de Ankara 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne fazla mesai davası açtı. Davalı vekili, nöbetlerin tıpta uzmanlık eğitiminin bir parçası olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme davanın reddine karar verdi.

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Doktorlar Erhan Demirelli ve Mehmet Giray Sönmez’in avukatı Neslihan Altuğ, 2010’dan sonra yaklaşık 10 doktorun dava açtığını ve bu 10 dosyada da yargının bazılarında kısmen, bazılarında tamamen ret kararı verdiğini belirtti. Altuğ, “Açtığımız davaların çoğunluğu reddedildi. Bu bir eğitim sürecidir, saat hiç önemli değil çalışabilirler, hatta ücretsiz çalışabilirler dendi. Bu, çok üzücü” dedi.

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#Sağlık Çalışanları#Nöbet#Dava

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