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36 ilde eş zamanlı siber operasyon: 826 gözaltı, 444 tutuklama

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#Siber Suçlar#Yasa Dışı Bahis#Çocuk Müstehacenliği
36 ilde eş zamanlı siber operasyon: 826 gözaltı, 444 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 13:21

Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK koordinesinde 36 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği suçlarına karıştığı tespit edilen 826 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 444'ü tutuklanırken, 254'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 36 ilde yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen siber operasyonlarda 826 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 444'ü tutuklandı.

36 ilde eş zamanlı siber operasyon: 826 gözaltı, 444 tutuklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı.”

 36 ilde "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-444'ü tutuklandı.

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-254'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 36 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-Sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

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Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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#Siber Suçlar#Yasa Dışı Bahis#Çocuk Müstehacenliği

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