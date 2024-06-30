36 bin kişiye 5 bin yılda bir gün tatil satmışlar

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Yalova Emniyet Müdürlüğü, yapılan ihbar üzerine Termal ilçesinde bulunan turistik bir otel ve tesislerinin, iletişime geçtikleri kişileri ücretsiz tatil vaadiyle davet ettiğini belirledi. Şüphelilerin, vatandaşları özel eğitim almış kişilerle ikna ettiği, psikolojik baskı da uygulayıp devremülk hissesi satma vaadiyle sözleşme imzalatarak dolandırdığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası, 10 Haziran’da 30 şüphelinin yakalanması için Yalova merkezli İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya’da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

ARALARINDA OYUNCU DA VAR

Yapılan baskında 29 kişi gözaltına alındı. Sorgularından sonra adliyeye çıkartılan şüphelilerden ‘çıkar amaçlı suç örgütü lideri’ olmakla suçlanan Orhan Karaderili, eşi Elvan Karaderili ve şirketin CEO’su Tevfik Murat Talas ile reklamlarda oyuncu olarak rol alan Yusuf Atala’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrolle, 2 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrolle salıverildi.

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HÂKİM VE SAVCILAR BİLE KANMIŞ

Daha önce yapılan şikâyetlerde takipsizlik kararı verilen suç duyurularının tekrar incelendiği soruşturmada ilginç bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin, aralarında hâkimler, savcılar, üst düzey bürokratların da bulunduğu en az 36 bin kişiden 10 milyar liralık haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa sürdürdüğü soruşturmada, devremülk alıp ucuz tatil yapma hayaliyle dolandırılan kişilerin ancak 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabilecekleri hesaplandı. Dolandırıcıların elde ettikleri paraları aktardıkları başka şirketler ve kişilerin hesap hareketleri de özel olarak inceleniyor. Bu kişilerin hesaplarına el konulup şirketlerine ise kayyum atanması için başvuruda bulunuldu.

DÖNÜP DÖNÜP DOLANDIRMIŞLAR

Soruşturma kapsamında, suç örgütünden ayrılırken dolandırılan kişilerin cep telefonu ve kimlik bilgilerini alanların da mağdur olanları teker teker arayıp, “Sizi dolandırdılar. Biz biliyoruz. Yaşadıklarınızın farkındayız. Paranızı fazlasıyla alıp size vereceğiz. Ama dava işlemleri için önce bir miktar para vermeniz gerek” diyerek bu kişileri bir kez daha dolandırdıkları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Yalova polisinin bu kişileri de gözaltına aldığı belirtildi.

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ŞİKÂYETLERE MAHKEME YETMEDİ

Yalova’da dolandırıcılıkla ilgili davaların bakıldığı hukuk mahkemesi, devremülk ve ucuz tatil olayı sonrası şikâyetlerin artması üzerine ihtiyaca cevap veremeyince, adliyeye ilk kez tüketici mahkemesi kuruldu.

Artan başvurular sonrası tüketici mahkemesi de yetersiz kalınca yeni tüketici mahkemelerinin açılması için talepte bulunulduğu öğrenildi.